Départ du directeur général des activités d'Europe continentale chez HSBC
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 17:00
Le groupe bancaire britannique précise qu'un processus de recrutement est actuellement en cours en vue d'identifier son successeur, avec de nouvelles informations qui devraient être fournies 'en temps utile'.
C'est Christopher Davies, aujourd'hui directeur général délégué chez HSBC Continental Europe, qui a été nommé au poste de directeur général par intérim à compter du 1er janvier 2026. Celui-ci travaille chez HSBC depuis 40 ans, dont les six dernières années en tant que DG adjoint chez HSBC Continental Europe.
Dans un communiqué, HSBC salue le bilan d'd'Andrew Wild, qui avait rejoint ses équipes il y a 20 ans avant de devenir directeur général de ses activités en Europe continentale en 2021, rappelant que le cadre a impulsé une période de transformation importante et réussi à rétablir le niveau de rentabilité.
L'établissement financier rappelle à l'occasion que cette région demeure un marché 'essentiel' au sein de son réseau international et un élément 'clé' de sa stratégie de croissance.
