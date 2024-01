Départ de Stuber, responsable des films Netflix, et création de sa propre entreprise

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a annoncé lundi que Scott Stuber, responsable des films, quittera le pionnier du service de streaming en mars pour lancer sa propre société de médias.

Aucun remplaçant n'a été identifié. Stuber, qui a rejoint la société en 2017pour développer sa liste de films originaux, a été nommé président de Netflix Film en janvier 2023.

L'ancien dirigeant d'Universal Studios a utilisé ses liens avec la communauté créative pour forger des relations avec des cinéastes de premier plan tels qu'Alfonso Cuarón, Spike Lee, Greta Gerwig, Rian Johnson, Jane Campion et Martin Scorsese.

Sous sa direction, Netflix est devenu le studio le plus nommé aux Oscars pendant trois années consécutives, de 2020 à 2022, et a obtenu huit nominations pour le meilleur film, dont "The Irishman", "Roma" et "The Power of the Dog"

M. Stuber a incité Netflix à miser gros sur ses talents, en engageant 450 millions de dollars pour obtenir deux suites de "Knives Out" de M. Johnson et 200 millions de dollars pour le film d'action "The Gray Man" des frères Russo.

La nouvelle entreprise de M. Stuber produira également des projets pour Netflix, selon un rapport de Bloomberg News.

"J'espère trouver de nouvelles façons de continuer à travailler ensemble", a déclaré Bela Bajaria, directeur général du contenu.

Netflix devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre mardi après la clôture des marchés.