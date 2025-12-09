 Aller au contenu principal
Denali Therapeutics glisse après avoir lancé une vente d'actions pour un montant de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Denali Therapeutics DNLI.O chutent de 9 % à 17,90 $ dans les échanges prolongés

** DNLI lance l'offre publique de 200 millions de dollars d'actions et de bons de souscription préfinancés

** Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre

** Le produit de l'émission sera utilisé pour faire progresser la préparation commerciale et les voies réglementaires de son portefeuille de médicaments, pour augmenter les capacités de fabrication internes, entre autres objectifs

** DNLI a 146,6 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon le prospectus

** Les 18 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; PT médian de 32 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action DNLI a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DENALI THERAPTCS
19,6500 USD NASDAQ -0,20%
