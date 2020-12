Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission surprise du patron de Ferrari Reuters • 11/12/2020 à 12:45









DÉMISSION SURPRISE DU PATRON DE FERRARI MILAN (Reuters) - L'administrateur délégué de Ferrari, Louis Camilleri, a démissionné pour raisons personnelles et sera remplacé à titre intérimaire par le président John Elkann, a annoncé jeudi le constructeur automobile de luxe. Le départ de Louis Camilleri, qui dirigeait le groupe italien depuis juillet 2018, a lieu avec effet immédiat. Le dirigeant a pris la décision de démissionner alors qu'il souffrait de problèmes de santé et avait du être hospitalisé après avoir été contaminé par le COVID-19, selon une source dans l'entreprise. Celle-ci a toutefois indiqué que son état de santé n'était pas la raison de sa démission. Le conseil d'administration de Ferrari a entrepris de rechercher un successeur à Louis Camilleri, qui avait pris la tête du groupe après le décès soudain de son ancien dirigeant Sergio Marchionne. Sous sa direction, Ferrari est devenu l'un des titres les plus performants du secteur automobile en Bourse, la demande pour ses voitures ultra-premium ayant notamment résisté à la pandémie de coronavirus. L'action Ferrari a ainsi atteint le mois dernier un sommet historique à la Bourse de Milan, à 182,95 euros. Vendredi, le titre reculait de 0,6% à 175,10 euros à la mi-journée à Milan. L'action cotée à New-York a perdu environ 1% dans les transactions électroniques après la clôture jeudi. Louis Camilleri a également démissionné de son poste de président exécutif chez Philip Morris. (Giulio Piovaccari, Kanishka Singh et Uday Sampath, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

