Pascal Nouma impressionné par Hugo Lloris le fêtard

Le roi de la nuit. Invité à longuement retracer le fil de sa carrière par le média Kampo, l’ancien joueur du PSG, Strasbourg ou Lens Pascal Nouma s’est notamment confié sur les joueurs qui l’avaient le plus impressionné… au moment de faire la fête . Il raconte ainsi deux soirées cannoises, dont la première avec un certain Sidney Govou : « Il me dit : « Pascal, ce soir c’est The Soir » . Je dis : « Ok pas de souci ». « Qu’est-ce que tu bois? » « Vodka Tonic ». « Tiens c’est ton magnum, ça c’est le mien » . Partout où on allait, c’est magnums de vodka. J’aime la fête mais tu sais ce que c’est un magnum pour une personne. Tu ne peux pas finir la soirée. Monsieur Sidney oui. »

« Lloris ? Il m’a couché »

Plus étonnant, Nouma se souvient également avoir été impressionné dans le domaine par un autre ancien Lyonnais. « Tu ne me croiras même pas : ancien gardien de Nice, Lyon, Tottenham , fait-il deviner. Très très dur à suivre. C’est des Lyonnais. Je te dis: Wouah ! Frérot, il m’a couché. Je ne raconte pas des cracks. Hugo, je m’en rappellerai à vie. En plus, c’était à quelques jours d’intervalle. » …

TB pour SOFOOT.com