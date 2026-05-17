Blocage de routes en Bolivie: 57 interpellations après des affrontements entre manifestants et police

Un policier tire des gaz lacrymogènes vers des manifestants bloquant une route à Lipari, près de La Paz, le 16 mai 2026 ( AFP / AIZAR RALDES )

Au moins 57 personnes ont été interpellées samedi lors d'affrontements opposant la police à des manifestants qui bloquaient des routes menant à La Paz pour réclamer notamment des hausses salariales, selon des sources officielles.

Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui descendent dans la rue depuis deux semaines, empêchant ainsi l'acheminement de denrées alimentaires, de médicaments et d'autres marchandises vers la capitale administrative bolivienne.

Quelque 3.500 policiers et soldats ont pris part à l'opération qui a débuté aux petites heures du matin, selon des médias.

L'opération policière menée une douzaine d'heures durant samedi visait à ouvrir un couloir pour que la nourriture, les médicaments et l'oxygène destinés aux hôpitaux puissent parvenir à La Paz, a déclaré José Luis Galvez, porte-parole de la présidence.

Les blocages se poursuivaient toutefois samedi soir. Selon l'administration routière bolivienne, 22 barrages étaient recensés à 22H00 (02H00 GMT dimanche), les manifestants ayant repris position sur les routes après le départ des forces de l'ordre.

En raison des difficultés d'approvisionnement dues à la fermeture des routes, les prix de nombreux aliments se sont envolés ces derniers jours sur les marchés de La Paz. Depuis le 10 mai, le gouvernement a mis en place un "pont aérien" pour acheminer dans la ville de la viande et des légumes. Le gouvernement argentin a annoncé samedi le prêt d'un avion de transport militaire Hercules pour aider son voisin à acheminer des vivres.

La Bolivie traverse une grave crise économique liée à une pénurie de devises étrangères. L'inflation annuelle a atteint 14% en avril.

La victoire électorale, l'année dernière, du président de centre droit Rodrigo Paz a mis fin à deux décennies de régime socialiste. Il avait promis de sortir la Bolivie de la pire crise économique qu'elle ait connue depuis quarante ans.

Rodrigo Paz a supprimé les subventions pour les carburants, en vigueur depuis deux décennies, et les prix de certains produits alimentaires ont explosé.

Outre des augmentations salariales, les manifestants réclament la stabilité économique, la fin de la privatisation des entreprises publiques et la démission du président.

Vendredi, le gouvernement a conclu un accord avec les mineurs en grève, qui réclamaient davantage de carburant et d'explosifs pour mener à bien leur travail, ainsi qu'une extension des zones dans lesquelles ils peuvent exercer leurs activités.