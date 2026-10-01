Demande solide aux Etats-Unis pour GM au troisième trimestre

Le constructeur automobile américain a fait état d'une demande toujours soutenue outre-Atlantique sur la période de juillet à septembre, notamment grâce aux pick-up et SUV de grande taille. GM a également enregistré des ventes trimestrielles records pour la gamme de petits SUV abordables.

Au total, le groupe a écoulé 670 974 véhicules, contre 710 347 au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 5,5%.

Dans le détail des modèles, les cinq plus vendus du groupe sont le Chevrolet Silverado, le GMC Sierra, le Chevrolet Equinox, Traverse et Trax. Ils ont continué d'afficher une croissance portée par la demande des consommateurs.