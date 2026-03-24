Delta suspend le traitement spécial accordé au Congrès alors que le shutdown sème le chaos dans les aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Delta Air Lines a annoncé mardi qu'elle suspendrait ses services spéciaux pour les membres du Congrès, citant l'impact de la fermeture partielle du gouvernement qui a perturbé le transport aérien aux États-Unis .

"En raison de l'impact sur les ressources de la fermeture partielle du gouvernement, Delta suspendra temporairement les services spéciaux pour les membres du Congrès qui voyagent avec Delta. Après la sécurité, la priorité numéro 1 de Delta est de prendre soin de son personnel et de ses clients, ce qui est devenu de plus en plus difficile dans le contexte actuel", a déclaré le transporteur aérien américain basé à Atlanta dans un communiqué.

Delta, comme d'autres compagnies aériennes américaines, offre généralement des services spéciaux aux membres du Congrès qui effectuent des allers-retours fréquents entre Washington et les États-Unis et qui supervisent le système de transport aérien du pays.

Les membres du Congrès ne bénéficieront pas d'escorte à l'aéroport ou d'un traitement VIP pour d'autres services tels que le surclassement des sièges ou le changement de réservation, a précisé la compagnie aérienne, bien que les législateurs aient toujours accès à une ligne téléphonique spéciale pour les réservations. Ces derniers jours, les voyageurs ont dû subir des heures d'attente aux points de contrôle de sécurité, alors que les démissions et les taux d'absentéisme ont augmenté parmi les employés de l'Administration de la sécurité des transports, qui sont sans salaire depuis la mi-février, lorsque le Congrès a laissé expirer le financement du département de la sécurité intérieure en raison d'un différend sur l'application de la législation sur l'immigration. Le président Donald Trump a déployé des agents de l'immigration dans plus d'une douzaine d'aéroports pour aider à contrôler les foules, malgré les objections des employés de la TSA qui affirment qu'ils ne sont pas correctement formés pour ce travail.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a déclaré la semaine dernière à CNBC qu'il était temps de payer les travailleurs de la TSA.

"C'est inexcusable", a déclaré M. Bastian, soulignant que les agents de la TSA avaient été contraints de ne pas percevoir leur salaire à l'automne dernier. "Il est ridicule de les voir utilisés comme des pions politiques. Nous sommes indignés"