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DELTA PLUS GROUP : Communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 17:45

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION
DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

La société annonce que son document d'enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2026 sous le numéro D.26-0300.

Ce document est disponible selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut notamment être consulté sur le site internet de Delta Plus Group à l'adresse www.deltaplusgroup.com dans la rubrique « Investisseurs – Résultats » ainsi que sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

Mardi 12 mai 2026 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33 		Vincent LAMBERT
Directeur Administratif & Financier

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZhrlZuaZJybx2meZsiYZ2mXb2lkxmiYm5KZxpWca5+VnZ6VlW5ibcmVZnJonWtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97863-communique-delta-plus-group-mise-a-disposition-du-document-d_enregistrement-universel-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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DELTA PLUS GRP
43,4000 EUR Euronext Paris -0,46%
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