DELTA PLUS GROUP : Communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025

DELTA PLUS GROUP
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €
SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE
334 631 868 RCS AVIGNON
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COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION
DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025
La société annonce que son document d'enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2026 sous le numéro D.26-0300.
Ce document est disponible selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut notamment être consulté sur le site internet de Delta Plus Group à l'adresse www.deltaplusgroup.com dans la rubrique « Investisseurs – Résultats » ainsi que sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).
Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
Mardi 12 mai 2026 après bourse
A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)
Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
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Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33
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Vincent LAMBERT
Directeur Administratif & Financier
- SECURITY MASTER Key : yZhrlZuaZJybx2meZsiYZ2mXb2lkxmiYm5KZxpWca5+VnZ6VlW5ibcmVZnJonWtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97863-communique-delta-plus-group-mise-a-disposition-du-document-d_enregistrement-universel-2025.pdf
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