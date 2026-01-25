Delta opère un programme de vols réduit en raison des conditions météorologiques hivernales

Delta Air lines DAL.N a annoncé dimanche qu'elle opère un programme de vols réduit en raison des conditions météorologiques hivernales qui continuent d'affecter plusieurs régions, tout en surveillant de près les conditions dans le nord-est et à son hub d'Atlanta.