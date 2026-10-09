Delta met en garde contre un nouveau resserrement des capacités aériennes alors que la flambée des prix du carburant pèse sur ses bénéfices

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* Delta revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel alors que la hausse prévue des coûts de carburant atteint 6 milliards de dollars

* Le directeur général indique que les tarifs ont augmenté d’environ 20 % cette année, sans que les passagers ne manifestent de résistance particulière

* Les analystes soulignent que le maintien de tarifs plus élevés en 2027 sera essentiel pour améliorer les marges bénéficiaires

(Le texte intègre des extraits de la conférence téléphonique sur les résultats ainsi que des commentaires d’analystes tout au long de l’article)

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Delta Air Lines DAL.N a déclaré vendredi que le secteur pourrait devoir freiner davantage la croissance du nombre de vols l’année prochaine afin de préserver sa rentabilité, la flambée des coûts du carburant ayant contraint la compagnie à revoir à la baisse de près d’un quart ses prévisions de bénéfices pour 2026, malgré une forte demande de voyages et des tarifs plus élevés.

Cet avertissement met en évidence un défi croissant pour les compagnies aériennes américaines. Si la forte demande et la croissance limitée du nombre de sièges leur ont permis d’augmenter fortement leurs tarifs pour compenser la hausse des coûts du carburant, l’ajout d’un trop grand nombre de vols dans le but de capter davantage de cette demande pourrait intensifier la concurrence pour les passagers, rendant ainsi plus difficile le maintien de tarifs élevés et la préservation des bénéfices.

La compagnie aérienne basée à Atlanta s’attend désormais à ce que sa facture annuelle de carburant augmente d’environ 6 milliards de dollars par rapport à l’année dernière, soit environ 2 milliards de dollars de plus que ce qu’elle avait prévu en juillet, alors que la guerre en Iran a entraîné une forte hausse des prix du kérosène dans le monde entier.

Les compagnies aériennes du monde entier se préparent à un choc pétrolier prolongé. Michael O’Leary, directeur général du groupe Ryanair RYA.I , a déclaré jeudi que les prix élevés du kérosène pourraient persister pendant encore 12 à 18 mois , ce qui accentue la pression sur les compagnies aériennes pour qu’elles augmentent leurs tarifs et maîtrisent leurs coûts.

« Dans un contexte de coûts élevés, on ne peut pas s’en sortir uniquement par la croissance », a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta, lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats et aux perspectives de la compagnie. Le secteur a déjà pris des mesures pour limiter ses capacités, mais d’autres seront nécessaires l’année prochaine pour améliorer la rentabilité, a-t-il ajouté.

M. Bastian a indiqué que Delta avait augmenté le prix de ses billets d’environ 20 % cette année, sans rencontrer de résistance notable de la part des voyageurs. Il s’est dit confiant quant à la possibilité de maintenir ces prix plus élevés même après une éventuelle baisse des coûts du carburant.

Delta a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 5,10 et 5,60 dollars par action, contre une fourchette de 6,50 à 7,50 dollars prévue en juillet. Le point médian de cette nouvelle fourchette est inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 5,46 dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 1,72 dollar par action, a manqué de 4 cents l'estimation moyenne des analystes.

Son titre a reculé de 1,7 % dans l’après-midi, tandis que celui d’United Airlines UAL.O a perdu 1,4 %. American Airlines

AAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont toutes deux reculé d’environ 1 %.

Delta bénéficie d’une certaine protection contre la hausse des coûts de carburant grâce à sa participation dans une raffinerie située près de Philadelphie , qui devrait lui rapporter plus de 700 millions de dollars cette année. Malgré cette protection, la compagnie aérienne s’attend à ce que son coût de carburant passe de 3,61 dollars le gallon au troisième trimestre à 4,25 dollars au quatrième trimestre.

Delta prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 1,15 et 1,65 dollar par action, la valeur médiane de 1,40 dollar correspondant globalement à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 1,39 dollar.

HAUSSE DES TARIFS

Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 13,2 milliards par rapport à l’année précédente, malgré une consommation légèrement inférieure, selon les données gouvernementales. Une forte demande et une croissance limitée du nombre de sièges ont contribué à faire grimper les tarifs des compagnies aériennes américaines d’environ 25 % en moyenne d’avril à août par rapport à la même période de l’année précédente, selon le Bureau of Labor Statistics.

Les analystes de Melius Research ont indiqué que la capacité de Delta à augmenter ses tarifs l'aidait à maintenir ses bénéfices du second semestre globalement stables malgré la flambée des coûts de carburant. Ils ont toutefois souligné que ses marges bénéficiaires peinaient à s'améliorer depuis des années.

« Le maintien ou l’amélioration des tarifs en 2027 est la clé d’une hausse des marges », ont-ils écrit dans une note.

Ce défi pourrait s’aggraver, car la croissance des capacités du secteur devrait s’accélérer au quatrième trimestre.

Les analystes de la Deutsche Bank s’attendent à ce que le secteur ne récupère qu’une part moindre de la hausse des coûts de carburant grâce à des mesures visant à augmenter les recettes au quatrième trimestre, la récupération complète n’étant pas attendue avant début 2027.

M. Bastian a cité la faiblesse des rendements dans l’ensemble du secteur comme une autre raison de freiner la croissance des capacités.

Il a déclaré que Delta resterait prudente quant à ses propres plans de capacité pour 2027 jusqu’à ce que la situation concernant les prix du carburant soit plus claire. Les liaisons internationales devraient représenter une part plus importante de l’expansion de Delta que les vols intérieurs, a-t-il ajouté.

Pour l’instant, Delta a indiqué que les voyages haut de gamme et d’affaires continuaient d’afficher une bonne tenue, tandis que son activité en classe économique s’améliorait également. Avec plus de 60 % des vols du quatrième trimestre déjà réservés, Delta prévoit une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 20 % par rapport à l’année précédente, malgré une expansion modérée de sa capacité.

Les dirigeants ont indiqué que les premières tendances en matière de réservations pour le premier trimestre 2027 étaient tout aussi encourageantes.