Delta annule des vols supplémentaires à Atlanta et sur la côte Est alors que la tempête hivernale menace les voyages du week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, paragraphe 2 et suivants)

Delta Air Lines DAL.N a annoncé samedi des annulations de vols supplémentaires pour Atlanta et le long de la côte Est des Etats-Unis, y compris dans ses hubs de Boston et New York, alors qu'elle continue d'ajuster ses programmes en raison de la tempête hivernale Fern.

Une accumulation de glace devrait affecter Atlanta dimanche, ainsi que d'importantes chutes de neige dans le nord-est à partir de dimanche après-midi, a déclaré la compagnie aérienne.

La tempête perturbe le transport aérien aux États-Unis, incitant les compagnies aériennes à annuler des vols, à annoncer des retards et à accorder des dispenses de voyage alors que le verglas, la neige et les vents violents balayent les principaux hubs et aéroports régionaux du sud, de l'est et du centre des États-Unis. Vendredi, Delta a invité les passagers voyageant ce week-end à reprogrammer leurs vols alors qu'une importante tempête hivernale menace de perturber les opérations et d'entraîner des annulations massives.

La compagnie aérienne a déclaré que les clients devaient s'attendre à des annulations de vols dans les vallées de l'Ohio et du Tennessee, y compris à Nashville et à Raleigh-Durham, car la tempête menace de perturber les voyages du week-end. Jeudi, Delta a annulé des vols dans plusieurs aéroports de cinq États, avertissant que la lenteur des opérations pourrait entraîner davantage de retards et d'annulations, et compliquer le rebooking pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

Le National Weather Service a averti qu'un mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et causer des pannes d'électricité et des dommages aux arbres dans le sud-est, avec des chutes de neige plus importantes attendues plus au nord à mesure que la tempête remonte le pays.