Delta Airlines perd un million de dollars par jour avec le "shutdown"

(AOF) - Selon Edward H Bastian, directeur général de Delta Airlines, le « shutdown » n’a qu’un « faible » impact sur le groupe de transport aérien et lui coûte moins d’un million de dollars par jour, comme le rapporte Reuters. En revanche, la pénurie de personnel de sécurité sur les plateformes aéroportuaires est jugée plus préoccupante, toujours selon le patron de Delta Airlines.

