Delta Air prévoit un bénéfice du premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions

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Delta Air DAL.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait un bénéfice pour le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales.

Le transporteur avait prévu un bénéfice ajusté par action compris entre 50 et 90 cents.