Delta Air Lines interrompt ses vols à l'aéroport de Detroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a interrompu tous ses vols à l'aéroport de Detroit vendredi, invoquant un problème technique de connectivité.

Un arrêt au sol est une mesure de contrôle du trafic aérien qui interrompt temporairement le départ des vols à destination d'un aéroport ou d'une région spécifique, généralement en raison de problèmes de sécurité, de conditions météorologiques ou d'exploitation.

Le transporteur a déclaré qu'il s'efforçait de résoudre le problème dès que possible.

"Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients qui doivent surveiller le statut de leur vol via l'application Fly Delta et Delta.com", a déclaré Delta dans un communiqué adressé à Reuters.