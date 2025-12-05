 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,14
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delta Air Lines interrompt ses vols à l'aéroport de Detroit
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a interrompu tous ses vols à l'aéroport de Detroit vendredi, invoquant un problème technique de connectivité.

Un arrêt au sol est une mesure de contrôle du trafic aérien qui interrompt temporairement le départ des vols à destination d'un aéroport ou d'une région spécifique, généralement en raison de problèmes de sécurité, de conditions météorologiques ou d'exploitation.

Le transporteur a déclaré qu'il s'efforçait de résoudre le problème dès que possible.

"Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients qui doivent surveiller le statut de leur vol via l'application Fly Delta et Delta.com", a déclaré Delta dans un communiqué adressé à Reuters.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
67,250 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank