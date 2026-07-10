Delta Air Lines en baisse malgré des perspectives confirmées

La compagnie a publié des résultats trimestriels supérieurs à ses prévisions grâce à une demande soutenue et à une forte progression de ses revenus. Malgré un impact important de la hausse des prix du carburant, la compagnie a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026. Néanmoins, le titre cède près de 2% à Wall Street, pointant un BPA ajusté légèrement sous les attentes, une performance plus faible qu'anticipé sur les liaisons transatlantiques ainsi que des coûts unitaires hors carburant toujours élevés. Sans oublier le contexte géopolitique inquiétant où une nouvelle hausse du carburant pourrait peser sur les marges.

Delta Air Lines a enregistré au deuxième trimestre 2026 un résultat net ajusté de 1 027 MUSD, en baisse de 26% sur un an, laissant apparaitre un BPA ajusté de 1,56 USD, contre 2,12 USD un an plus tôt (-26%). Le consensus de Jefferies était légèrement plus optimiste et visait 1,60 USD.

En données publiées (GAAP), le résultat net ressort à 1 604 MUSD, également en recul de 25% mais largement au dessus du consensus S&P qui tablait sur 1 022 MUSD, tandis que le BPA ressort à 2,44 USD, en repli de 25% (consensus : 1,48 USD).

Le chiffre d'affaires ajusté, qui exclut notamment les ventes de la raffinerie à des tiers, progresse de 13,9% à 17,7 MdsUSD, tandis que le chiffre d'affaires publié augmente de 19% à 19,8 MdsUSD (consensus : 18,8 MdsUSD). La croissance a été portée par une demande robuste sur l'ensemble des segments, avec notamment une hausse de 17% des revenus Premium, de 19% des revenus liés au programme de fidélité et de 32% des activités de maintenance (MRO).

Le résultat opérationnel ajusté recule toutefois de 24% à 1,56 MdUSD, la marge opérationnelle ajustée s'établissant à 8,8% contre 13,3% un an auparavant. La compagnie souligne que la facture carburant ajustée a bondi de 77% sur un an, à 4,41 MdsUSD, avec un prix moyen du gallon en hausse de 75%.

Le free cash flow atteint 209 MUSD, contre 733 MUSD un an plus tôt, soit une baisse de 71%. Sur le premier semestre, Delta a néanmoins généré 1,44 MdUSD de free cash flow et 4,1 MdsUSD de flux de trésorerie opérationnels ajustés.

"Nous avons dégagé 1,4 MdUSD de bénéfice avant impôt malgré la facture carburant trimestrielle la plus élevée de notre histoire, reflet de la solidité de la demande, de la préférence croissante pour notre marque et du dynamisme de nos différentes sources de revenus", indique le directeur général Ed Bastian. Selon lui, Delta devrait retrouver une croissance de ses bénéfices au second semestre grâce à des marges à deux chiffres.

Pour le troisième trimestre, Delta anticipe une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 17% une marge opérationnelle comprise entre 11 et 13% et un BPA de 2 à 2,50 USD. Pour l'ensemble de 2026, le groupe confirme sa guidance d'un BPA ajusté compris entre 6,50 et 7,50 USD ainsi qu'un free cash flow de 3 à 4 MdsUSD.

Ces perspectives de BPA sont jugées "solides" par Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies. La spécialiste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 105 USD, et met en avant les prévisions pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, portées par la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration séquentielle des revenus unitaires et une normalisation progressive de la capacité.

Enfin, Jefferies souligne la bonne dynamique des cabines premium, la forte progression des activités MRO et la résilience de la génération de trésorerie, malgré un environnement marqué par des coûts du carburant élevés.