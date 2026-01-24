Delta Air Lines annule des vols supplémentaires sur la côte Est alors que la tempête hivernale menace les voyages du week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Delta Air Lines DAL.N a annoncé samedi l'annulation de vols supplémentaires à Atlanta et le long de la côte Est des Etats-Unis, y compris dans ses hubs de Boston et New York, alors qu'elle continuait d'ajuster ses programmes en raison de la tempête hivernale Fern.
