Dell salué pour sa publication largement supérieure aux attentes

Dell Technologies grimpe de 4,8% à 445 USD mercredi à Wall Street, entouré au lendemain d'une publication trimestrielle largement supérieure aux attentes, portée notamment par le dynamisme de ses serveurs optimisés pour l'IA. Accompagnée d'un relèvement vigoureux de ses objectifs, cette publication amène Bank of America et UBS à rehausser leurs objectifs de cours respectifs sur le titre.

Des chiffres records, dopés par les serveurs optimisés pour l'IA...

Sur son 2e trimestre comptable (clos fin juillet), le constructeur d'équipements informatiques a vu son BPA ajusté (non-GAAP) tripler en comparaison annuelle pour atteindre 7,04 USD, battant ainsi largement les 4,92 USD anticipés en moyenne par les analystes.

Son chiffre d'affaires a progressé d'environ 58%, pour atteindre un niveau record de 46,97 MdsUSD, contre 44,92 MdsUSD attendus par le marché, grâce en particulier à un bond de 89% de sa division Infrastructure Solutions Group, à 31,78 MdsUSD, dont 16,40 MdsUSD ( 100%) pour les serveurs optimisés pour l'IA.

"Dans notre activité de serveurs d'IA, nous avons aussi enregistré des commandes record de 60,9 MdsUSD et terminé le trimestre avec un carnet de commandes record de 95 MdsUSD", souligne Jeff Clarke, vice-président et directeur des opérations de Dell.

"Nous constatons également une croissance plus large du chiffre d'affaires, avec des progressions de 122% des serveurs et réseaux traditionnels, de 26% du stockage et de 20% de nos solutions clients en glissement annuel", ajoute le dirigeant.

...qui permettent un relèvement des objectifs annuels

"Avec l'accélération de la dynamique de l'IA et l'expansion de nos opportunités sur l'ensemble du portefeuille, nous relevons nos perspectives de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en cours", souligne de son côté le directeur financier David Kennedy.

Ainsi, Dell anticipe désormais un BPA ajusté en croissance de 148%, à 25,50 USD (contre 17,90 USD en prévision antérieure), et des revenus en croissance de 69%, à 192 MdsUSD (contre 167 MdsUSD en estimation précédente), dont des revenus de serveurs optimisés pour l'IA triplés, à 74 MdsUSD (contre 60 MdsUSD en prévision antérieure).

A titre de comparaison, les analystes n'attendaient en moyenne qu'un BPA ajusté de 18,92 USD et des revenus de 172,67 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice. De même, pour le 3e trimestre, Dell vise un BPA de 6,50 USD et des revenus de 49 MdsUSD, très au-dessus des consensus de 4,49 USD et 41,42 MdsUSD.

BofA et UBS remontent leurs objectifs de cours

Cette publication suscite une réaction positive de Bank of America, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours porté de 505 à 600 USD, une cible représentant environ 20 fois le BPA de 30,41 USD qu'elle anticipe pour l'année calendaire 2027.

"Nous considérons Dell comme un bénéficiaire de l'adoption de l'IA agentique", juge l'établissement américain, qui "relève ses estimations pour toutes les catégories de revenus en 2027 ainsi que ses prévisions de marges, ce qui soutient une forte croissance du profit opérationnel".

Si UBS remonte lui aussi son objectif de cours, de 455 à 500 USD, l'établissement maintient pour sa part une recommandation "neutre" sur Dell, "compte tenu de la visibilité limitée quant à la pérennité de la croissance pour l'exercice 2028, après la performance exceptionnelle de l'exercice 2027".

"Bien que Dell se négocie à un multiple attrayant d'environ 14 fois notre estimation de BPA de 32,79 USD pour l'année 2028, des entreprises comparables exposées à l'IA ont également connu une compression de leurs multiples de valorisation", pointe en outre la banque helvétique.