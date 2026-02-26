Dell prévoit un chiffre d'affaires supérieur à ses estimations pour l'exercice 2027 en raison de la hausse de la demande de serveurs d'IA

Dell prévoit une augmentation de 103 % du chiffre d'affaires annuel des serveurs IA, qui atteindra 50 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au quatrième trimestre atteint le chiffre record de 33,4 milliards de dollars

Dell déclare avoir plus de 4 000 clients pour ses serveurs d'IA

par Jaspreet Singh

Dell DELL.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur une demande croissante pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 6% dans les échanges prolongés.

Les grandes entreprises technologiques, telles qu'Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle cette année, ce qui stimulerait la demande pour des fournisseurs tels que Dell et son rival Super Micro Computer SMCI.O .

Les réglementations commerciales américaines et la hausse des coûts des puces mémoire due à la mise en place de l'infrastructure d'IA ont forcé des entreprises comme Dell et HP Inc HPQ.N à augmenter leurs prix, ce qui les aide à compenser les pressions sur les coûts.

Presque tous les serveurs sont équipés de puces mémoire, car elles contiennent des données et des instructions qui permettent aux processeurs de fonctionner à grande vitesse, ce qui est d'une importance capitale pour les applications d'IA.

Dell s'attend à ce que le chiffre d'affaires des serveurs d'IA augmente de 103 % pour atteindre environ 50 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027.

L'entreprise a déclaré avoir plus de 4 000 clients de serveurs d'IA, dont xAI, la startup d'IA d'Elon Musk, et CoreWeave CRWV.O .

Dell prévoit un chiffre d'affaires annuel de 138 à 142 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 125,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La pénurie de puces mémoire devrait freiner la demande mondiale pour l'électronique grand public, y compris les PC, les smartphones et les consoles de jeu. HP Inc HPQ.N a déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats de l'exercice 2026 se situent dans la partie inférieure de ses prévisions antérieures, tandis que le Chinois Lenovo 0992.HK a mis en garde contre les pressions croissantes exercées sur les livraisons de PC .

Dell prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 12,90 dollars, supérieur aux estimations de 11,59 dollars.

Dell a annoncé un chiffre d'affaires record de 33,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 31,73 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté de 3,89 dollars a également dépassé les estimations de 3,53 dollars.

Le chiffre d'affaires de Dell provenant de son groupe de solutions d'infrastructure, qui comprend ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs, a bondi de 73 % pour atteindre 19,60 milliards de dollars, tandis que les ventes du groupe de solutions client - qui abrite les PC - ont augmenté de 14 % pour atteindre 13,49 milliards de dollars.