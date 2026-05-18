Dell accélère dans l'IA d'entreprise avec 1 000 nouveaux clients pour sa gamme AI Factory

Avec plus de 5 000 clients désormais recensés pour sa gamme AI Factory, soit 1 000 de plus au cours du dernier trimestre, Dell Technologies confirme la vigueur de la demande pour les infrastructures d'intelligence artificielle en entreprise. Le groupe profite d'un marché tiré par les grandes sociétés, les secteurs réglementés et les acteurs souverains, qui cherchent à déployer de nouvelles charges de travail IA tout en gardant le contrôle de leurs données, de leurs coûts et de leur sécurité.

Alors que les PC grand public estampillés IA peinent encore à convaincre les consommateurs, Dell capte surtout la demande dans les serveurs, le stockage, les réseaux et les logiciels s'appuyant sur l'écosystème Nvidia. Eli Lilly, Honeywell et Samsung Electronics font partie des grands clients utilisant ces solutions pour des applications allant de la découverte de médicaments à l'optimisation d'usines de semi-conducteurs.

Dans sa dernière annonce, Dell a surtout insisté sur Dell Deskside Agentic AI, une solution conçue pour faire tourner localement des agents d'IA dans les entreprises, plutôt que de dépendre uniquement d'API hébergées dans le cloud. Alimentée par des stations de travail Dell, la pile logicielle Nvidia NemoClaw et les services du groupe, cette offre peut gérer des modèles allant de 30 milliards à 1 000 milliards de paramètres. Dell affirme qu'elle peut permettre aux entreprises d'atteindre un point d'équilibre par rapport aux coûts des API cloud en trois mois, et de réduire certaines dépenses d'inférence jusqu'à 87% sur deux ans.

Pour faciliter le passage à l'échelle, Nvidia OpenShell est désormais pris en charge sur l'ensemble de l'AI Factory de Dell. L'objectif est de permettre aux équipes de développer, tester et gouverner des agents d'IA dans un environnement sécurisé, avant de les étendre vers le datacenter.

Dell vise au moins 50 MdsUSD de ventes de serveurs IA sur l'exercice fiscal 2027. La suite dépendra de sa capacité à convertir cette demande en marges durables, alors que la concurrence s'intensifie sur toute la chaîne d'infrastructure IA.