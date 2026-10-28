Delivery Hero revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société allemande de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE , visée par une offre publique d'achat de la part de son concurrent américain Uber UBER.N , a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour 2026, grâce à la forte croissance de son activité.

La société table désormais sur une croissance de la valeur brute des marchandises (GMV) — un indicateur couramment utilisé par les entreprises de livraison pour mesurer la valeur totale de tous les biens vendus sur la plateforme — comprise entre 10 % et 12 % cette année, contre une prévision antérieure de 9 % à 11 %.

Les analystes interrogés par l’entreprise tablaient en moyenne sur une croissance du GMV de 9,1 % en 2026, pour atteindre 51,63 milliards d’euros.