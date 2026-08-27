Delivery Hero revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une forte croissance, sur fond d'offre de rachat d'Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 7, des commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9, ainsi que des remarques de l'entreprise et du contexte concernant l'offre d'Uber aux paragraphes 1 et 10.) par Ozan Ergenay et Paolo Laudani

La société allemande de restauration en ligne Delivery Hero DHER.DE , qui fait l'objet d'une offre publique d'achat de la part de son concurrent américain Uber

UBER.N , a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2026, grâce à une demande en hausse et à une rentabilité améliorée.

Sa valeur brute des marchandises (GMV), c'est-à-dire la valeur totale de tous les produits vendus via sa plateforme, devrait désormais progresser de 9% à 11% cette année, contre une prévision antérieure de 8% à 10%. Les analystes interrogés par l’entreprise tablaient en moyenne sur une croissance annuelle de la GMV de 9,1%, à 51,63 milliards d’euros (60,17 milliards de dollars).

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements de la société a progressé de 3,9% pour atteindre 427 millions d’euros au premier semestre 2026, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 396 millions d’euros.

"Nous avons réalisé un premier semestre solide, marqué par une nouvelle accélération de la croissance du GMV, un Ebitda ajusté supérieur aux attentes et une augmentation significative de la génération de trésorerie. Ces résultats nous donnent confiance pour relever nos prévisions annuelles sur tous les indicateurs clés", a déclaré la directrice financière Marie-Anne Popp dans un communiqué. Ces résultats supérieurs aux prévisions suggèrent que Delivery Hero avait déjà pris de l'élan sur le plan opérationnel avant la dernière tentative d'offre de rachat d'Uber en juillet.

L’action de la société berlinoise progressait de 1,3% à 06h01 GMT en début de séance à Francfort.

Les analystes de Berenberg ont indiqué que la réduction des remises accordées par les concurrents et les investissements continus de Delivery Hero dans sa plateforme avaient stimulé une croissance supérieure aux prévisions, malgré des pressions en Corée du Sud et dans la zone de marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

"Entre-temps, le processus de rachat par Uber se poursuit en arrière-plan. Nous estimons que la décote actuelle de 12% par rapport au prix de l’offre est trop élevée et nous n’excluons pas une amélioration de l’offre à terme", ont ajouté les analystes.

Delivery Hero a déclaré qu’elle continuerait à fonctionner de manière indépendante d’Uber jusqu’à la finalisation de la transaction, prévue au second semestre 2027.

(1 dollar = 0,8580 euro)