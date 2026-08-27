Delivery Hero revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une demande et une rentabilité accrues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du résultat d'exploitation du premier semestre au paragraphe 4, du contexte au paragraphe 5 et de la citation de la directrice financière au paragraphe 6.)

La société allemande de livraison de repas en ligne Delivery Hero DHER.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2026, invoquant une accélération de la demande et une rentabilité supérieure aux attentes.

Sa valeur brute des marchandises (GMV), c'est-à-dire la valeur totale de tous les produits vendus sur sa plateforme, devrait désormais progresser de 9% à 11% cette année, contre une prévision antérieure de 8% à 10%. Les analystes interrogés par la société tablaient en moyenne sur une croissance annuelle de la VMG de 9,1%, pour atteindre 51,63 milliards d’euros (60,17 milliards de dollars).

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société a progressé de 3,9% pour atteindre 427 millions d’euros au premier semestre 2026, dépassant les estimations des analystes, soit 396 millions d’euros.

Ces résultats supérieurs aux prévisions suggèrent que Delivery Hero avait déjà pris de l’élan sur le plan opérationnel avant la dernière tentative de rachat d'Uber UBER.N en juillet. « Nous avons réalisé un premier semestre solide, marqué par une nouvelle accélération de la croissance du GMV, un EBITDA ajusté supérieur aux attentes et une augmentation significative de la génération de trésorerie. Ces résultats nous donnent confiance pour revoir à la hausse nos prévisions annuelles sur tous les indicateurs clés », a déclaré la directrice financière Marie-Anne Popp dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8580 euro)