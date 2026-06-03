Délit d’initié présumé : le DOJ enquête sur George Santos et Kalshi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions au paragraphe 3) par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

Les autorités fédérales américaines enquêtent pour déterminer si l'ancien membre du Congrès George Santos s'est livré à un éventuel délit d'initié sur la plateforme de marchés prédictifs Kalshi, selon une source proche du dossier.

Kalshi a signalé M. Santos au ministère de la Justice après avoir détecté des activités de trading suspectes sur son compte sur la plateforme, a déclaré la source, qui a souhaité rester anonyme car l'affaire est confidentielle.

Une enquête est en cours, selon une source proche de l'enquête.

Santos avait publié un message indiquant qu'il assisterait au discours sur l'état de l'Union à peu près au moment où des traders pariaient sur sa présence ou non sur la liste des invités.

Son message a fait grimper la valeur du contrat de trading « non », a déclaré la source. Après avoir manqué le discours, Santos a placé des paris contre sa propre présence sur le marché, a ajouté la source.

Kalshi a détecté ces transactions et les a signalées comme potentiellement suspectes, gelant le compte de Santos et alertant la Commodity Futures Trading Commission et le ministère de la Justice vers la fin du mois de février, a déclaré la source.

Le ministère américain de la Justice n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Santos n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Santos, qui a été expulsé du Congrès pour fraude et usurpation d'identité, a vu sa peine de prison de plus de sept ans commuée l'année dernière par le président américain Donald Trump.

Les plateformes de marchés prédictifs Kalshi et Polymarket ont été confrontées cette année à une augmentation des activités de trading suspectes , ce qui souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour ce secteur tout en posant des défis en matière de conformité alors que les régulateurs et les forces de l'ordre renforcent leur surveillance.

En mars, des législateurs démocrates ont présenté un projet de loi visant à interdire les paris sur les marchés de prédiction concernant les opérations militaires et autres actions gouvernementales sensibles, suite à des inquiétudes concernant des transactions opportunes liées aux frappes aériennes américano-israéliennes en Iran et aux opérations au Venezuela.

C'est le New York Times qui a été le premier à rapporter cette affaire.