DELFINGEN : Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

Communiqué de presse

Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

ANTEUIL , le 28 avril 2026 – Le groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie, annonce que son Document d'Enregistrement Universel 2025 a été déposé le 28 avril 2026 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0299.

Les éléments suivants sont intégrés au Document d'Enregistrement Universel :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Président du Conseil d'administration ;

l'information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse : www.delfingengroup.com , rubrique Espace médias.

Prochain rendez-vous :

5 mai 2026 : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 (après clôture de la Bourse).

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

SEITOSEI.ACTIFIN

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Relations investisseurs

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