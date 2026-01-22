DELFINGEN : La Fondation Delfingen se dote d'un nouveau visage et d'une plateforme numérique repensée pour amplifier son impact

Communiqué de presse

ANTEUIL, le 22 janvier – La Fondation Delfingen , engagée depuis plus de 15 ans en faveur du développement de l'Homme et des générations futures, ainsi que de la protection de l'environnement dans les zones d'implantation du Groupe, annonce des changements majeurs visant à amplifier l'impact de ses actions et à mobiliser davantage sa communauté.

Ces évolutions soulignent la volonté de la Fondation de s'inscrire dans une dynamique de croissance pour continuer à apporter des solutions concrètes aux problématiques d'accès aux soins, à l'éducation, à un logement décent, à la prise en charge du handicap, et à la protection de l'environnement.

1. Une Nouvelle Identité pour une Visibilité Accrue

Après plus de 15 années d'existence, la Fondation Delfingen dévoile un nouveau logo . Ce changement a pour objectif de moderniser son image et d'assurer une meilleure reconnaissance auprès de ses bénéficiaires sur le terrain, de ses généreux donateurs mais aussi des bénévoles sans qui les actions de la Fondation ne pourraient voir le jour.

Cette nouvelle identité, à la fois proche et différente de l'identité visuelle du Groupe Delfingen, établit un lien, via sa typographie rouge, entre les actions de chaque collaborateur, et les engagements de sa Fondation, soulignant ainsi l'éthique et les valeurs de la famille dirigeante, dans la conduite des affaires.

"Cette nouvelle identité visuelle est le reflet de notre engagement renouvelé et de notre volonté d'être encore plus proche des communautés que nous servons" déclare Santhosh PARAMEL, Vice-Président de la Fondation.

2. Un Nouveau Site Web au Service de l'Action

Pour mettre en lumière les initiatives concrètes financées par la Fondation et faciliter l'engagement, un nouveau site web a été lancé. Cette plateforme repensée a plusieurs vocations :

Valoriser les initiatives financées par la Fondation autour de ses cinq piliers d'action ( Éducation, Santé, Environnement, Habitat, Handicap ).

par la Fondation autour de ses cinq piliers d'action ( ). Mettre en valeur l'engagement des collaborateurs bénévoles du Groupe Delfingen qui œuvrent chaque jour pour concrétiser les projets.

des du Groupe Delfingen qui œuvrent chaque jour pour concrétiser les projets. Simplifier le processus de donation pour permettre à chacun de contribuer facilement à ces actions essentielles.

"Ce renouveau numérique et visuel symbolise notre volonté de nous inscrire dans une dynamique de mise en oeuvre des actions clés de la Fondation. Il est un outil essentiel pour mieux valoriser l'impact de nos projets, et ainsi mieux mobiliser notre communauté," déclare Gérald STREIT, PDG du Groupe Delfingen et Président de la Fondation.

À propos de la Fondation Delfingen : Créée il y a plus de 15 ans, la Fondation Delfingen a pour but de mettre en oeuvre des projets en faveur du développement de l'Homme et des générations futures, ainsi que de la protection de l'environnement. Elle agit en priorité à un niveau local, dans les zones d'implantations du Groupe Delfingen les plus défavorisées, autour de ses cinq piliers : Éducation, Santé, Environnement, Habitat, Handicap.

Contact Presse :

Kevin Appointaire

kappointaire@delfingen.com

+33 6 71 92 06 81

? Un Soutien Essentiel pour Amplifier Notre Impact

Chaque geste compte. Les actions de la Fondation Delfingen – qui agit en faveur du développement de l'Homme et des générations futures, ainsi que de la protection de l'environnement – ne sont possibles que grâce à la générosité de nos donateurs .

Rejoignez notre mouvement solidaire ! Votre soutien est la clé qui permet à la Fondation d'agir concrètement dans les territoires qui en ont le plus besoin. Que ce soit pour financer du matériel scolaire, l'accès aux soins, ou soutenir une initiative environnementale :

? Faites un don et soyez le moteur de nos prochaines actions.