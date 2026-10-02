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DELFINGEN : Delfingen annonce l'initiation de couverture de son titre par TP ICAP avec un objectif de cours de 63 EUR
information fournie par Actusnews 02/10/2026 à 18:00

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Communiqué de presse

Delfingen annonce l'initiation de couverture de son titre par TP ICAP avec un objectif de cours de 63€

ANTEUIL , le 2 octobre 2026 – Le groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'industrie et l'automobile, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par TP ICAP.

TP ICAP a initié le suivi du titre avec une étude intitulée « Un champion du cash-flow déguisé en équipementier » publiée le 1 er octobre 2026.

Dans cette étude, TP ICAP recommande à l'achat le titre, avec un objectif de cours de 63 €, représentant un potentiel de hausse de 96% par rapport au cours de clôture du 30 septembre 2026.

Cette initiation vient compléter la couverture de la valeur et enrichir le consensus des analystes aux côtés de Euroland Corporate et Oddo BHF.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile…).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et décarbonation.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association Middlenext.


DELFINGEN
Christophe CLERC
Vice-Président Exécutif - Finances
cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)3 81 90 73 00
SEITOSEI.ACTIFIN
Benjamin LEHARI
Relations investisseurs
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 07 30 93 72
SEITOSEI.ACTIFIN
Isabelle DRAY
Relations Presse
isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100614-cp_delfingen_initiation_tp_icap.pdf

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