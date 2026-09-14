Delfingen confirme ses objectifs 2026

Le spécialiste de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie a réalisé au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires de 197,2 millions d'euros, en baisse de 8,3% en données publiées et de 4,5% à taux de change constants.

Retraité de l'arrêt volontaire de contrats non contributifs dans l'assemblage de tubes techniques, le recul est toutefois limité à 1,9%. Le deuxième trimestre montre par ailleurs une amélioration séquentielle, portée par une meilleure orientation de l'activité automobile et l'accélération des marchés industriels.

Malgré la contraction des ventes, l'équipementier automobile affiche une nette progression de ses résultats, bénéficiant des mesures engagées dans le cadre de son plan IMPULSE 2026. L'Ebitda augmente de 1,4%, à 30 millions d'euros, pour une marge de 15,2%, tandis que le résultat opérationnel courant progresse de 7%, à 17,8 millions. La marge opérationnelle courante gagne 1,3 point, à 9%. Le résultat net part du groupe bondit de 42,2%, à 11,5 millions d'euros.

Delfingen poursuit parallèlement son désendettement, avec une dette financière nette ramenée à 96,8 millions d'euros hors IFRS 16, soit 15,6 millions de moins qu'un an auparavant. Son ratio de levier recule à 2,08 fois l'Ebitda, contre 3,02 fois fin 2024.

Pour l'ensemble de 2026, Delfingen confirme ses objectifs : un chiffre d'affaires stable à taux de change constant, une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et un levier d'endettement inférieur à 2,25 fois. Le groupe entend poursuivre sa diversification vers les marchés industriels et les activités à plus forte valeur ajoutée, tout en restant prudent face aux incertitudes économiques et géopolitiques.