Delfingen annule des actions auto-détenues
16/12/2025

Delfingen indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 5394 actions auto-détenues représentant environ 0,21% du capital, une mesure effective le 15 décembre.

Du fait de cette annulation, décidée sur autorisation de l'assemblée générale du 5 juin dernier, le capital social du groupe de solutions de protection des câblages électriques se trouve désormais divisé en 2 600 038 actions.

Valeurs associées

DELFINGEN
37,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
