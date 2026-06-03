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Delfin Midstream donne son feu vert au premier projet américain de GNL flottant
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Delfin Midstream a annoncé mercredi avoir pris une décision finale d'investissement favorable concernant le premier navire de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) du projet Delfin LNG, en cours de développement en Louisiane et au large du golfe du Mexique.

Delfin FLNG 1 sera la première installation de liquéfaction flottante aux États-Unis et le plus grand projet FLNG au monde, avec une capacité d'exportation prévue de 4,4 millions de tonnes de GNL par an, a indiqué la société.

Alors que le premier navire devrait commencer la production de GNL en 2030, la société continue de progresser avec diligence vers l'obtention des décisions d'investissement définitives (FID) pour les navires FLNG n° 2 et n° 3 au cours de l'année à venir.

Le projet a été retardé de plusieurs mois à la suite d'une explosion sur un gazoduc près de Holly Beach et Johnson Bayou en Louisiane, qui devait alimenter l'installation en gaz.

En mars, Eduard Ruijs, responsable des investissements chez Vitol, qui détient une participation dans le projet, a déclaré à Reuters que le projet Delfin aurait obtenu l'approbation financière plus tôt sans l'explosion du gazoduc.

Le projet s'appuie sur des contrats de vente de GNL à long terme conclus avec des géants mondiaux de l'énergie, notamment Vitol, Expand Energy EXE.O , Centrica CNA.L et Gunvor.

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