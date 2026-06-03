Delfin Midstream donne son feu vert au premier projet américain d'exportation par plate-forme flottante

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Delfin Midstream a annoncé mercredi avoir pris une décision finale d'investissement favorable concernant une installation offshore d'exportation de gaz naturel liquéfié au large de la Louisiane.

Une fois achevé, ce projet d'une capacité de 13,2 millions de tonnes par an devrait devenir la première installation flottante d'exportation de GNL aux États-Unis.