Delek poursuit Marex et BTX pour des dommages de 30 millions de dollars causés à la raffinerie par du brut contaminé
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Marex refusant de commenter au paragraphe 4)

Delek US Holdings DK.N a intenté un procès à Marex Group 8UU.F , basé à Londres, et à BTX Energy, basé au Texas, les accusant d'avoir fourni du pétrole brut contaminé qui a endommagé l'une de ses raffineries américaines et causé plus de 30 millions de dollars de pertes.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal de district du comté de Chambers, au Texas, Delek a déclaré avoir commencé à acheter du pétrole brut à Pinnacle Fuel en janvier, les livraisons étant effectuées par le terminal de BTX Energy à Winnie, au Texas.

En février, Delek a détecté des niveaux anormalement élevés de chlorures organiques dans son unité d'hydrotraitement de naphta lourd, selon la plainte.

Marex a refusé de commenter et BTX Energy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Delek affirme que les tests ont révélé des concentrations de chlorure atteignant 5 668 parties par million, soit près de 1 000 fois plus que les limites contractuelles, ce qui a endommagé les unités de raffinage, forcé à réduire les taux de traitement et contaminé environ 300 000 barils de pétrole propre.

Marex, qui s'est portée garante du contrat d'approvisionnement de Pinnacle, a déposé une requête visant à transférer l'affaire du tribunal du comté de Chambers à un tribunal fédéral.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

