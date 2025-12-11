La Bourse de Paris enthousiaste après la baisse des taux de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a avancé de 0,79% jeudi, portée par l'optimisme au lendemain d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 63,07 points, à 8.085,76 points. La veille, l'indice vedette a terminé en baisse de 0,37%, pour s'établir à 8.022,69 points.

Les investisseurs continuent de "surfer sur le message jugé rassurant de la Fed, qui semble confiante sur la croissance des Etats-Unis pour 2026, table sur une inflation en ralentissement et anticipe un taux de chômage stable", résume Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France.

"Quand les Etats-Unis se portent bien, en général c'est bénéfique pour tout le monde", ajoute-t-il.

Les taux directeurs américains sont désormais dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Qui plus est, "le marché a accepté l'idée qu'une seule baisse de taux est désormais envisagée l'an prochain", poursuit l'analyste.

Toutefois, une partie des responsables actuels de la Fed ne sera alors plus en mesure de voter: parmi les douze personnes fixant les taux américains, quatre changent tous les ans selon un système de rotation impliquant les banques centrales régionales.

Les nouveaux entrants sont réputés encore plus soucieux du niveau de l'inflation que leurs prédécesseurs. A l'inverse, Donald Trump veut que la personne qui prendra la place du président Jerome Powell au printemps s'attache à faire baisser les taux.

Outre la politique monétaire américaine, "il n'y a pas eu de grosse actualité sur l'Europe" venue perturber la séance, note Alexandre Baradez.

Schneider Electric en hausse

Le géant français des équipements électriques Schneider Electric a progressé de 2,42% à 239,15 euros après avoir relevé ses objectifs financiers.

Schneider Electric vise une croissance organique de son chiffre d'affaires "comprise entre 7% et 10%" d'ici à 2030 et une "nouvelle progression" de sa rentabilité, en s'appuyant l'intelligence artificielle.

Euronext CAC40