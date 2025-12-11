Google risque une amende de l'UE l'année prochaine pour avoir favorisé ses propres services, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , devrait se voir infliger une amende par les autorités concurrence de l'UE l'année prochaine pour ne pas avoir suffisamment respecté les règles de l'UE interdisant de favoriser ses propres services et produits dans les résultats de recherche, ont déclaré des personnes au fait de la question.

Une sanction à l'encontre de Google ne manquera pas d'irriter les États-Unis, qui ont critiqué une série de lois européennes historiques en affirmant qu'elles visaient les entreprises technologiques américaines, bien que l'UE ait nié le contraire. Le moteur de recherche Internet le plus populaire au monde a été accusé par la Commission européenne en mars de favoriser ses propres services, tels que Google Shopping, Google Hotels et Google Flights, par rapport à ses concurrents.

L'affaire oppose Google aux moteurs de recherche verticaux, qui sont des moteurs de recherche spécialisés proposant des liens vers un secteur spécifique, ainsi qu'aux hôtels, aux compagnies aériennes, aux restaurants et aux services de transport.

Ces deux derniers groupes sont également en concurrence pour obtenir une place plus importante dans les résultats de recherche de Google, ce qui donne lieu à des demandes contradictoires de la part de Google. Depuis les accusations de la Commission en mars, Google a proposé une série d'ajustements à ses résultats de recherche, la dernière proposition datant d'octobre , mais cela n'est toujours pas conforme à la loi sur les marchés numériques, qui rend illégale la promotion de ses services et de ses produits par les grandes entreprises technologiques, ont déclaré les personnes.

La Commission, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, et Google se sont refusés à tout commentaire.

Un porte-parole de Google a déjà déclaré que toute nouvelle modification du moteur de recherche donnerait la priorité aux intérêts commerciaux d'un petit groupe d'intermédiaires par rapport aux entreprises européennes qui souhaitent vendre directement à leurs clients.

Google peut encore apporter des modifications pour se conformer à la DMA et éviter une amende, ont déclaré ces personnes.

Les violations de la DMA peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. L'affaire de l'autoréférence est distincte d'une enquête sur son magasin d'applications Google Play , où l'entreprise risque également une amende l'année prochaine, ont déclaré des sources à Reuters.