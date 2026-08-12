Delek Logistics, société spécialisée dans les pipelines, plonge après le lancement d'une émission d'actions de 175 millions de dollars

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12 août - ** L'action de Delek Logistics Partners DKL.N a chuté de 13,3 % à 52 dollars après la clôture de la Bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue ** La société en commandite principale (MLP) spécialisée dans le secteur intermédiaire et basée dans le Tennessee lance une offre de parts ordinaires d'une valeur de 175 millions de dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable et pour les besoins généraux de la société en commandite

** Truist, Mizuho et Raymond James agissent en tant que chefs de file conjoints ** Sa société mère, le raffineur de pétrole Delek US Holdings

DK.N , détient une participation de 63 % dans DKL en tant que commanditaire, selon le prospectus

** La MLP compte environ 53,2 millions de parts ordinaires en circulation, pour une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars

** L'action DKL a clôturé en hausse de 2,5% à 60 dollars mercredi, soit une progression de 34 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 5 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 56 dollars, selon les données de LSEG