Del Vecchio aurait obtenu jusqu'à 22 milliards d'euros auprès de Citi pour son projet de rachat de Delfin, selon une source

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Leonardo Maria Del Vecchio, héritier de Leonardo Del Vecchio, fondateur d’EssilorLuxottica

ESLX.PA aujourd’hui décédé, a obtenu auprès de Citi un financement pouvant atteindre 22 milliards d’euros (24,59 milliards de dollars) afin de racheter les parts des autres actionnaires de Delfin, principal investisseur du groupe spécialisé dans les lunettes, a déclaré lundi une source proche de l’homme d’affaires.

Plus tôt dans la journée de lundi, le journal italien QN a publié une lettre adressée par Del Vecchio aux actionnaires de Delfin, dans laquelle il leur proposait de racheter leurs participations dans la holding, sans toutefois dévoiler les détails financiers de l'opération.

Citi n’a pas souhaité faire de commentaire.

L'objectif est d'acquérir cinq ou six participations au sein de Delfin, a précisé la source, ce qui donnerait à Del Vecchio un plus grand contrôle sur les décisions de la holding, qui relevaient jusqu'à présent en grande partie de son conseil d'administration.

(1 dollar = 0,8948 euro)