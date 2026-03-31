Dékuple : Une top line portée par la croissance externe

Publication des résultats 2025
Dékuple a publié hier matin ses résultats annuels 2025, qui confirment une trajectoire de croissance solide malgré un environnement économique contrasté. Le chiffre d'affaires a atteint 242,6 M€ (+11,4%), porté par la montée en puissance du marketing digital et l'accélération internationale. Le revenu net a progressé à 180,5 M€ (+6,8%), l'EBITDA retraité (hors AGA et IFRS 16) à 23,7 M€ (+0,8%) pour une marge de 13,1% du revenu net (-110bps vs 2024), et le résultat net part du groupe est ressorti à 9,6 M€ (-4,7%).
Perspectives
Le groupe aborde 2026 avec prudence dans ses commentaires, reconnaissant un environnement macroéconomique qui demeure contrasté en France (qui représente toujours plus de 85% du revenu net 2025). Le plan stratégique Ambition 2030 a néanmoins fixé un cadre ambitieux : renforcer le leadership européen en data marketing, industrialiser la convergence data-IA-créativité et développer des revenus récurrents à forte valeur ajoutée. Le management a également signalé rester attentif aux opportunités de croissance externe cohérentes avec cet objectif de leadership continental.
De notre côté, nous estimons que Dékuple devrait continuer à croitre à un rythme proche de +10% en 2026. Ainsi, notre estimation de CA 2026e est maintenue à 264,2 M€ traduisant une croissance de +8,9% YoY. Celle-ci devrait être portée par la meilleure dynamique du segment marketing retrouvée au cours du S2 2025. Sous l’effet d’un meilleur mix, la marge d’EBITDA rapportée au revenu net devrait s‘améliorer également et progresser de +60 bps à 13,7%, soit un EBITDA 2026e de 27,9 M€ (vs 31,6 M€ auparavant).
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif de cours à 29,8€ traduisant un upside de +18,5% par rapport au cours actuel. Notre recommandation reste donc à Achat.
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