 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dékuple : Un premier semestre solide
information fournie par EuroLand Corporate 29/09/2026 à 09:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication du CA S1 2026


Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2026 de 121,9 M€ (+3,9%), le Groupe Dékuple a dévoilé hier matin ses résultats semestriels. L’EBITDA retraité de la société a atteint 11,9 M€ en hausse de +11,7% et le ROC s’est établi à 8,1 M€ traduisant une hausse de +25,3% vs S1 2025. Enfin, en bas de P&L, le RNpg S1 2026 a bondi de +58,9% à 6,1 M€.



Perspectives


Au niveau des perspectives, le management entend poursuivre le déploiement du plan Ambition 2030, avec un accent toujours marqué sur le digital et l’international. Le Groupe veut notamment accélérer son changement d’échelle en Europe, tout en développant davantage les synergies entre conseil, data, technologie, IA et création.


Dékuple prévoit également de maintenir un niveau d’investissement soutenu dans la technologie et de poursuivre une stratégie de croissance externe ciblée. L’objectif reste d’élargir progressivement la part des activités à plus forte valeur ajoutée et des revenus récurrents dans le mix du Groupe.


Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires à 256,1 M€, impliquant une croissance de +5,6% en 2026e. Nous attendons ainsi une légère accélération au cours du deuxième semestre, soutenue par la poursuite de la montée en puissance de l’International et un effet de saisonnalité toujours positif au cours du T4. Nous diminuons toutefois notre cible d’EBITDA 2026e à 27,4 (vs 27,9 M€ auparavant), soit une marge 3d’EBITDA / Revenus nets de 13,9%, en hausse de +70 bps vs 2025.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 31,0€. Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +28,1%.

Valeurs associées

DEKUPLE
24,5000 EUR Euronext Paris +0,41%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 09:03:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,924 +6,94%
Pétrole Brent
105,82 -0,24%
GENFIT
9,86 +0,20%
CAC 40
8 086,81 +0,10%
2CRSI
29,92 +3,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank