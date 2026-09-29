Dékuple : Un premier semestre solide

Publication du CA S1 2026

Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2026 de 121,9 M€ (+3,9%), le Groupe Dékuple a dévoilé hier matin ses résultats semestriels. L’EBITDA retraité de la société a atteint 11,9 M€ en hausse de +11,7% et le ROC s’est établi à 8,1 M€ traduisant une hausse de +25,3% vs S1 2025. Enfin, en bas de P&L, le RNpg S1 2026 a bondi de +58,9% à 6,1 M€.

Perspectives

Au niveau des perspectives, le management entend poursuivre le déploiement du plan Ambition 2030, avec un accent toujours marqué sur le digital et l’international. Le Groupe veut notamment accélérer son changement d’échelle en Europe, tout en développant davantage les synergies entre conseil, data, technologie, IA et création.

Dékuple prévoit également de maintenir un niveau d’investissement soutenu dans la technologie et de poursuivre une stratégie de croissance externe ciblée. L’objectif reste d’élargir progressivement la part des activités à plus forte valeur ajoutée et des revenus récurrents dans le mix du Groupe.

Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires à 256,1 M€, impliquant une croissance de +5,6% en 2026e. Nous attendons ainsi une légère accélération au cours du deuxième semestre, soutenue par la poursuite de la montée en puissance de l’International et un effet de saisonnalité toujours positif au cours du T4. Nous diminuons toutefois notre cible d’EBITDA 2026e à 27,4 (vs 27,9 M€ auparavant), soit une marge 3d’EBITDA / Revenus nets de 13,9%, en hausse de +70 bps vs 2025.

Recommandation

À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 31,0€. Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +28,1%.