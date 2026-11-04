Dégradation supérieure aux attentes de l'activité dans le privé en France en octobre

En France, l'indice PMI Composite s'est contracté nettement plus qu'attendu en passant de 51,1 à 46,6 points en octobre, là où les analystes visaient un repli à seulement 48,4 points. Cette baisse marquée est la plus importante depuis le mois de mai dernier.

Dans le détail, l'activité dans le secteur des services a logiquement suivi la même tendance avec un indice qui est passé en phase de contraction (le seuil des 50 points étant la frontière entre contraction et progression) à 46,2 points, contre de attentes à 48,4 et un précédent à 51,2 points. Là aussi il s'agit de la baisse la plus importante de cette statistique depuis mai dernier.

Selon Joe Hayes, principal economist à S&P Global Market Intelligence : "les dernières données de l'enquête soulignent la fragilité de l'économie française. Bien qu'aguerries au climat d'instabilité politique, les entreprises françaises s'inquiètent du fort degré d'incertitude engendré par l'approche des élections présidentielles de 2027. Les répondants se sont ainsi majoritairement déclarés pessimistes quant à une croissance de leur activité dans les douze prochains mois, le degré de confiance ayant chuté à un niveau inégalé depuis 2013 (hors premiers mois de la pandémie de COVID-19). Les entreprises interrogées ont par ailleurs fait état d'une paralysie de la demande intérieure et des investissements, indiquant de fréquents reports de décision chez leurs clients".