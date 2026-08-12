Definium Therapeutics en hausse après qu’un médicament contre les troubles anxieux a atteint l’objectif fixé pour son essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions de la société de biotechnologie Definium Therapeutics DFTX.O ont progressé de 22,2% pour atteindre 50,01 dollars avant l'ouverture du marché
** La société indique que son comprimé expérimental à base de LSD a considérablement réduit les symptômes d’anxiété chez les adultes atteints de trouble anxieux généralisé (TAG) lors d’une étude de phase avancée, atteignant ainsi l’objectif principal de l’essai
** Les patients sous traitement ont enregistré une baisse de 11,6 points sur une échelle standard d’évaluation de l’anxiété à la semaine 12, contre une baisse de 6,2 points pour ceux sous placebo - DFTX
** La plupart des effets indésirables étaient légers à modérés et temporaires, survenant principalement le jour de l'administration, sans augmentation des pensées suicidaires - DFTX
** À la clôture d'hier, le titre DFTX affichait une hausse de 205,5% depuis le début de l'année
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