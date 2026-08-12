 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Definium Therapeutics en hausse après qu’un médicament contre les troubles anxieux a atteint l’objectif fixé pour son essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 13:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la société de biotechnologie Definium Therapeutics DFTX.O ont progressé de 22,2% pour atteindre 50,01 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son comprimé expérimental à base de LSD a considérablement réduit les symptômes d’anxiété chez les adultes atteints de trouble anxieux généralisé (TAG) lors d’une étude de phase avancée, atteignant ainsi l’objectif principal de l’essai

** Les patients sous traitement ont enregistré une baisse de 11,6 points sur une échelle standard d’évaluation de l’anxiété à la semaine 12, contre une baisse de 6,2 points pour ceux sous placebo - DFTX

** La plupart des effets indésirables étaient légers à modérés et temporaires, survenant principalement le jour de l'administration, sans augmentation des pensées suicidaires - DFTX

** À la clôture d'hier, le titre DFTX affichait une hausse de 205,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEFINIUM
44,8800 USD NASDAQ +9,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,698 +17,11%
INNATE PHARMA
2,165 +13,95%
CAC 40
8 665,25 -0,57%
SOITEC
130,55 +6,88%
Pétrole Brent
88,97 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank