Défense : Theon autorisé à prendre le contrôle du français Merio, le titre gagne 4%

Theon ( 4,05%) a obtenu les autorisations nécessaires au rachat de 80% de Merio, une entreprise drômoise qui fabrique notamment des systèmes d'observation pour drones. Le groupe néerlandais annonce déjà une première commande d'environ 5 millions d'euros liée à ce rapprochement.

Le rachat de Merio par Theon franchit une nouvelle étape. Le groupe spécialisé dans les équipements optiques pour la défense a annoncé jeudi 29 octobre avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à cette opération, annoncée en mai. Sa finalisation est en cours.

Theon doit acquérir 80% du capital de l'entreprise française, pour un montant qui n'est pas précisé. L'équipe dirigeante et les salariés clés resteront en place, assure le groupe néerlandais dans un communiqué.

Créée en 2014 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, Merio fabrique des systèmes d'observation capables de maintenir une image stable malgré les mouvements du véhicule qui les transporte. Ces équipements sont notamment utilisés à bord de drones et de véhicules terrestres.

Une première commande avant la fin du rachat

Les deux entreprises ont commencé à travailler ensemble avant même de boucler l'opération. Cette coopération a permis de décrocher une commande d'environ 5 millions d'euros pour des équipements Merio destinés aux drones, selon Theon. Cela représente environ un tiers du chiffre d'affaires attendu par la société française en 2026. Ni le client ni les dates de livraison ne sont précisés.

Theon compte s'appuyer sur son réseau international pour ouvrir de nouveaux marchés à Merio. Son directeur général adjoint, Philippe Mennicken, estime ainsi pouvoir "accélérer le développement commercial de Merio", en lien également avec Safran, partenaire du groupe dans un projet de coentreprise consacré aux équipements d'observation pour drones.

Cette acquisition traduit l'ambition de Theon de "jouer un rôle actif dans la poursuite de l'intégration de l'industrie européenne de défense", selon son fondateur et directeur général, Christian Hadjiminas. Le groupe prépare également le rachat d'une autre entreprise française, HGH, qui reste à finaliser.

En milieu de matinée, l'action Theon International PLC progresse de 4,05 % à la Bourse d'Amsterdam.

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