Etats-Unis: Les prix à la consommation ont ralenti plus que prévu sur un an en janvier

Aliments et produits en conserve dans des cartons aseptiques vendus à l'épicerie Morton Williams, à New York

Les prix à la consommation ‌aux États-Unis ont ralenti plus que prévu en janvier, mais l'inflation sous-jacente s'est légèrement ​raffermie, montrent des données officielles publiées vendredi.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont ralenti plus que prévu sur un mois en janvier, de 0,2%, après une hausse ​de 0,3% en décembre.

Sur un an, la progression des prix s'établit à 2,4%, après une hausse de 2,7% ​en décembre.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur ⁠un ralentissement à 2,5% sur un an et une hausse de 0,3% ‌sur le mois.

L'indice "core" des prix à la consommation, excluant l'alimentaire et l'énergie, a toutefois augmenté de 0,3% le mois dernier, comme prévu par ​le consensus, après une progression ‌de 0,2% en décembre.

Cette légère accélération reflète probablement les hausses ⁠de prix ponctuelles observées en fin d'année ainsi que la répercussion des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

L'indice "core" progressé de 2,5% sur un an, ⁠également comme attendu, ‌après +2,6% le mois précédent.

Les économistes s'attendent à une accélération de l'inflation pendant ⁠un certain temps cette année, en raison de la répercussion des droits d'importation ‌et de la dépréciation du dollar par rapport aux devises des principaux ⁠partenaires commerciaux des États-Unis.

Les rendements des bons du Trésor américain ⁠reculent légèrement après la ‌publication de données, qui renforcent les attentes de baisses des taux par la Réserve ​fédérale (Fed) plus tard cette année.

Le rendement des ‌Treasuries à dix ans perd près de 2 points de base à 4,0847%. Le deux ans, le plus ​sensible aux anticipations sur les taux, cède 2,5 points de base à 3,4409%.

Les contrats à terme sur indices boursiers de Wall Street sont passés en ⁠territoire positif après la publication, et le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq sont désormais indiqués en légère hausse.

Les contrats à terme laissaient entrevoir un assouplissement de 61 points de base par la banque centrale en 2026 après la publication des données, contre 58 points de base juste avant.

(Lucia Mutikani, rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)