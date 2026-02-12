Rafale : l'Inde approuve une commande massive de 114 nouveaux avions de combat

"La majorité des avions multirôles à acquérir seront fabriqués en Inde", a indiqué le ministère indien de la Défense.

Un Rafale de l'Armée française sur la base de Cazaux, le 29 janvier 2026. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'Inde a validé jeudi 12 février l'achat d'équipements militaire français pour un montant de 39 milliards de dollars (33 milliards d'euros), à moins d'une semaine de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Selon des sources proches du dossier, le contrat porte notamment sur l'acquisition de 114 avions de combat Rafale. Un contrat massif pour Dassault Aviation.

"Ces acquisitions… renforceront la capacité à mener des missions de supériorité aérienne sur l'ensemble du spectre des conflits et amélioreront significativement les capacités de dissuasion de l'IAF (Force aérienne indienne) grâce à des frappes offensives de longue portée", a indiqué le ministère indien de la Défense dans un communiqué.

Une source au sein du ministère de la Défense a confié à l' AFP que ce feu vert de New Delhi porte sur l'achat de 114 avions de chasse Rafale.

Il a été donné par le conseil d'acquisition de la défense -composé de hauts responsables militaires et du ministre de la Défense- qui est la première étape importante pour tout achat d'équipement militaire dans le pays. "La majorité des avions multirôles à acquérir seront fabriqués en Inde" , a précisé le communiqué.

Troisième achat de Rafale pour l'Inde

En avril dernier, l'Inde avait annoncé un nouveau contrat de plusieurs milliards de dollars pour l'achat de 26 avions de chasse Rafale -22 monoplaces et quatre biplaces- pour sa marine. Évoquée pour la première fois en 2023 au cours d'une visite du Premier ministre Narendra Modi en France, cette commande était venue s'ajouter à une première de 36 Rafale déjà passée par New Delhi en 2015, faisant de l'Inde le premier client à l'export du Rafale,

Cette annonce, très attendue, intervient alors que New Delhi se prépare à accueillir la semaine prochaine un sommet sur l'intelligence artificielle où sont attendus le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants.

Le Rafale est un avion de combat dit multirôles, capable d'accomplir des missions de défense aérienne, de reconnaissance ou de bombardement. Il est également le vecteur aérien de la dissuasion nucléaire française. Il est utilisé par la marine française depuis 2004 et l'armée de l'Air depuis 2006.