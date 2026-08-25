Défense : MBDA accélère en Ukraine, BAE Systems se renforce en Italie

(Zonebourse.com) - Les industriels européens de la défense continuent de profiter du renforcement des capacités militaires sur le continent. AlphaValue voit notamment MBDA comme l'un des grands bénéficiaires des nouveaux accords conclus avec l'Ukraine, tandis que BAE Systems pourrait fournir plus de 5 000 roquettes à l'Italie.
MBDA, détenu à 25% par Leonardo et à 37,5% chacun par BAE Systems et Airbus, apparaît comme l'un des grands gagnants du déplacement de Burnham à Kiev, selon AlphaValue. Le missilier va en effet autoriser la fabrication de certaines de ses technologies en Ukraine, ce qui devrait contribuer à alléger ses contraintes de production tout en permettant d'accroître les livraisons au pays.
Cette évolution devrait notamment soutenir les résultats de Leonardo, estime AlphaValue. "Pour l'heure, il est question de missiles SCALP à longue portée et à capacité de pénétration profonde ; les missiles Aster 30, systèmes de défense aérienne comparables au Patriot américain, devraient suivre", indique Pierre-Yves Gauthier, l'analyste en charge du dossier.
BAE Systems bénéficie en outre de nouvelles perspectives commerciales en Europe. Chez Jefferies, Chloé Lemarie rapporte que le département d'Etat américain a approuvé la vente à l'Italie du système de roquettes à guidage laser APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System) du groupe britannique.
Ces roquettes doivent être intégrées aux Eurofighter Typhoon italiens pour des missions de lutte anti-drones. La commande porte sur 5 031 systèmes, dans le cadre d'un contrat pouvant atteindre 364 millions de dollars, comprenant notamment les lanceurs, les ogives, les moteurs-fusées et le soutien technique.
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