Défense : le Royaume-Uni investit dans l'innovation de défense à Plymouth
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:49
Le ministère de la Défense britannique vient d'annoncer un investissement de 50 millions de livres sterling (GBP) à Plymouth et dans le sud-ouest du Royaume-Uni, visant à soutenir la croissance des entreprises de défense, réduire les contraintes réglementaires et créer des centaines d'emplois qualifiés.
Ce financement s'inscrit dans le cadre du "Plymouth Defence Growth Deal" et prévoit notamment l'extension du National Centre for Marine Autonomy, facilitant le développement de drones maritimes de surface et sous-marins grâce à des infrastructures de test avancées.
Le projet inclut également la création d'une autorité dédiée aux essais, la Plymouth Marine Autonomy Trials Authority, destinée à accélérer la mise sur le marché des technologies développées par les start-up et les acteurs industriels.
Par ailleurs, un volet formation prévoit la mise en place de 60 cursus spécialisés via le Plymouth City College, couvrant des domaines comme la fabrication avancée et l'ingénierie, afin de répondre aux besoins du secteur.
Le ministère souligne que cet investissement s'ajoute à plus de 6,6 MdsGBP déjà dépensés dans la région en 2024/25, soutenant 37 300 emplois, et s'inscrit dans une trajectoire de hausse des dépenses de défense à 2,6% du PIB d'ici 2027.
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