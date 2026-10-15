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Défense : le fonds souverain norvégien pourrait sortir le chéquier
information fournie par AOF 15/10/2026 à 14:40

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(Zonebourse.com) - Oslo pourrait décider d'assouplir les règles éthiques de son fonds souverain, le plus important au monde avec 2 300 milliards de dollars d'actifs, afin de lui permettre d'investir dans de grands groupes de défense occidentaux actuellement exclus en raison de leur participation à la fabrication d'armes nucléaires.

Une commission nommée par le gouvernement norvégien a recommandé jeudi d'assouplir les règles éthiques du fonds souverain du pays, qui gère 2 300 milliards de dollars d'actifs. L'objectif : permettre à plusieurs entreprises européennes et américaines participant à la fabrication d'armes nucléaires de réintégrer son portefeuille d'investissements.

Cette évolution pourrait notamment concerner Airbus, BAE Systems, Boeing, BWX Technologies, Fluor, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Solutions, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Safran et Thales, qui figurent actuellement sur la liste d'exclusion du fonds, rapporte Reuters.

Cette recommandation intervient dans un contexte de tensions avec Washington. L'administration Trump avait notamment protesté contre l'exclusion du fabricant américain Caterpillar, dont les bulldozers sont utilisés à Gaza et en Cisjordanie occupée. Quelques semaines plus tard, le Parlement norvégien avait suspendu les désinvestissements pour motifs éthiques, dans l'attente du réexamen des règles du fonds. Le gouvernement norvégien a toutefois démenti que cette décision ait été motivée par la crainte d'une dégradation des relations avec les États-Unis.

Le ministre norvégien des Finances, Jens Stoltenberg, plaide notamment pour une adaptation des règles à l'évolution du contexte géopolitique, demandant notamment que soit pris en compte le rôle des armes nucléaires dans la dissuasion.

Les recommandations de la commission doivent désormais être examinées par le gouvernement, qui présentera ses propositions dans un rapport attendu au printemps 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 14:40:00.

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