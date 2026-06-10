Défense européenne : Bernstein désigne ses chouchous

(Zonebourse.com) - Le courtier estime que l'attrait boursier pour les valeurs européennes de la défense touche à sa fin. Le marché est devenu plus exigeant et s'appuie désormais sur les fondamentaux propres à chaque groupe ainsi que sur leur capacité à générer de la croissance et des relèvements de prévisions. Tour d'horizon des forces en présence.

Bernstein confirme sa note de "surperformance" sur Leonardo, Rheinmetall et Thales.

Dans le détail, Leonardo (-0,15%, à 52 euros) est présenté comme "l'une des meilleures opportunités du secteur". Adrien Rabier, l'analyste de chez Bernstein en charge du secteur de la défense, estime que le groupe italien devrait continuer à publier des résultats supérieurs aux attentes grâce à son exposition aux segments de l'électronique de défense, de la défense aérienne et des missiles, mais aussi aux opportunités offertes par plusieurs coentreprises et par le marché américain. Après le recul du titre lié au changement surprise de directeur général, le courtier considère que la valorisation reste attractive par rapport à ses concurrents. L'analyste annonce un objectif de cours de 65 euros.

Rheinmetall (-0,15%, à 1 205 euros) demeure le favori de Bernstein sur le long terme. Le courtier estime que le groupe allemand conserve le profil de croissance le plus solide du secteur malgré la forte correction du titre ces derniers mois. Adrien Rabier juge que cette baisse reflète davantage des inquiétudes de marché liées aux retards d'exécution, aux perspectives de cessez-le-feu en Ukraine ou encore à l'évolution des besoins militaires qu'une dégradation des fondamentaux. Le bureau d'études voit un potentiel de reprise si le groupe atteint son objectif de croissance de chiffre d'affaires de 60% au deuxième trimestre. L'objectif de cours de Bernstein ? 1 900 euros.

Enfin, Bernstein indique relever sa cible sur Thales ( 0,60%, à 233 euros), passant de 260 à 290 euros. Le courtier estime que les inquiétudes liées aux activités de cybersécurité devraient progressivement s'estomper, alors que les attentes du marché ont déjà été revues à la baisse. L'analyste reste en revanche confiant sur les activités coeur du groupe dans la défense, l'électronique et la défense aérienne, qu'il juge capables de continuer à afficher une croissance supérieure au consensus. Le bureau d'études anticipe ainsi des résultats semestriels solides et voit la fin progressive de la thèse baissière sur le pôle Cyber comme un soutien pour le titre.

En revanche, le courtier maintient sa recommandation "performance de marché" sur BAE Systems, Dassault Aviation et TKMS.

Selon Bernstein, BAE Systems (stable à 1 934 pence) bénéficie d'un positionnement privilégié pour profiter de la hausse attendue des dépenses militaires américaines, alors que les Etats-Unis représentent 45% de son chiffre d'affaires. La croissance devrait ainsi être largement tirée par les activités dans les missiles, la défense aérienne et l'espace. Malgré ces atouts, le bureau d'études rapporte que le profil très diversifié du groupe limite son potentiel de croissance par rapport à des acteurs plus spécialisés. L'objectif de cours ciblé est de 2 050 pence.

De son côté, Dassault Aviation ( 0,60%, à 297 euros) dispose d'un profil de croissance robuste grâce à un carnet de commandes de Rafale qui pourrait dépasser 300 appareils avec la commande indienne attendue. Bernstein indique néanmoins rester prudent à court terme en raison de livraisons Falcon plus lentes que prévu et de marges pénalisées par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Bernstein juge le titre attractif en matière de valorisation, mais estime que l'ampleur du carnet de commandes limite l'impact des nouvelles commandes sur le parcours boursier. Le courtier vise un cours de 330 euros.

Enfin, selon Adrien Rabier, TKMS (-2,40%, à 72 euros) pourrait tirer parti de plusieurs grands contrats potentiels, notamment dans les sous-marins au Canada et en Inde. Le courtier considère le programme canadien de 12 sous-marins comme l'opportunité la plus importante et souligne le fort soutien politique apporté par Berlin. Malgré ces perspectives favorables, Bernstein estime que le carnet de commandes déjà supérieur à 20 MdsEUR offre une bonne visibilité mais rappelle que la valorisation est exigeante pour un acteur évoluant dans un segment de la construction navale jugé complexe et historiquement moins performant que les autres branches de la défense. L'objectif de cours est fixé à 76 euros.

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