Défense américaine : vers un budget sous pression après les élections de mi-mandat ?

Une victoire des démocrates au Congrès pourrait limiter les dépenses militaires prévues pour 2027. Chez Jefferies, les analystes ont planché sur cette hypothèse. Selon eux, la poursuite des grands programmes d'armement n'est pas menacé. En revanche, les projets les plus récents seraient davantage exposés à des réductions ou à des reports de financement.

Dans une étude publiée mardi, Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies, privilégie le scénario d'une prise de contrôle des deux chambres du Congrès par les démocrates. L'hypothèse n'a rien de farfelu : selon les données de Polymarket, les démocrates ont 94% de chances de remporter la Chambre des représentants et 73% de conquérir le Sénat.

Cette évolution politique devrait nécessairement peser sur les ambitions budgétaires de l'administration Trump. Concrètement, Jefferies anticipe un budget de la défense pour l'exercice 2027 plus proche de 1 150 milliards de dollars que des quelque 1 500 MdsUSD initialement envisagés.

Sheila Kahyaoglu estime néanmoins que les programmes de missiles, les avions de combat F-35, les sous-marins nucléaires et les investissements dans la base industrielle de défense devraient rester relativement protégés. Les engagements pluriannuels et les contrats déjà attribués confortent d'ailleurs son analyse.

En revanche, d'autres projets semblent plus menacés, à l'instar du "Golden Dome", de certains projets de navires de guerre et de nouveaux programmes liés aux architectures spatiales, aux systèmes autonomes et aux drones. Leurs financements pourraient être réduits ou reportés.

Jefferies considère également qu'un Sénat démocrate, avec Jack Reed à la tête de la commission des forces armées, pourrait modérer les réductions budgétaires envisagées par la Chambre des représentants.

Cette configuration serait notamment favorable à la préservation des programmes de Lockheed Martin, RTX, General Dynamics et Huntington Ingalls Industries dans les domaines des missiles, de l'aviation militaire et de la construction navale.

Enfin, Sheila Kahyaoglu souligne que les valorisations du secteur offrent une marge de sécurité limitée en cas de déception budgétaire. Leur niveau relatif aux investissements militaires atteint actuellement environ 22%, contre une moyenne de 24% sur trois ans. Selon l'analyste, cette situation renforce l'importance de la répartition effective des futurs financements.