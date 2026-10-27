Deezer monte le son après un troisième trimestre en croissance

La plateforme française de streaming musical a réalisé un chiffre d'affaires de 133,8 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 1,8 % sur un an, signant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus de la plateforme de streaming musical progressent de 0,9 %, à 402 millions d'euros.

Cette performance est portée par le dynamisme du segment Direct, dont les revenus augmentent de 7 % au troisième trimestre, à 94,1 millions d'euros. Le nombre d'abonnés progresse de 6,5 % en France, soutenu par le succès des offres Familles, et de 4 % à l'international, grâce à une meilleure fidélisation. À l'inverse, les revenus des Partenariats reculent de 6,2 %, à 33,4 millions d'euros, tandis que les autres revenus diminuent de 19,5 %.

Fort de ces résultats, Deezer relève ses perspectives pour 2026, anticipant désormais une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel, contre une stabilité initialement prévue. Le groupe vise également un EBITDA ajusté supérieur à 10 millions d'euros et confirme son objectif de flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année consécutive.

Parallèlement, Deezer poursuit ses investissements dans l'innovation, notamment dans la détection des musiques générées par intelligence artificielle, tout en développant ses offres à l'international et ses services destinés aux professionnels de l'industrie musicale.