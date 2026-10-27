 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deezer monte le son après un troisième trimestre en croissance
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 18:48

Ajouter Boursorama à vos sources

La plateforme française de streaming musical a réalisé un chiffre d'affaires de 133,8 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 1,8 % sur un an, signant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus de la plateforme de streaming musical progressent de 0,9 %, à 402 millions d'euros.

Cette performance est portée par le dynamisme du segment Direct, dont les revenus augmentent de 7 % au troisième trimestre, à 94,1 millions d'euros. Le nombre d'abonnés progresse de 6,5 % en France, soutenu par le succès des offres Familles, et de 4 % à l'international, grâce à une meilleure fidélisation. À l'inverse, les revenus des Partenariats reculent de 6,2 %, à 33,4 millions d'euros, tandis que les autres revenus diminuent de 19,5 %.

Fort de ces résultats, Deezer relève ses perspectives pour 2026, anticipant désormais une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel, contre une stabilité initialement prévue. Le groupe vise également un EBITDA ajusté supérieur à 10 millions d'euros et confirme son objectif de flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année consécutive.

Parallèlement, Deezer poursuit ses investissements dans l'innovation, notamment dans la détection des musiques générées par intelligence artificielle, tout en développant ses offres à l'international et ses services destinés aux professionnels de l'industrie musicale.

Valeurs associées

DEEZER
1,290 EUR Euronext Paris -0,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

  • Flavio Bolsonaro participe à un rassemblement de campagne, le 14 octobre 2026 à Porto Alegre au Brésil ( AFP / SILVIO AVILA )
    Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis, selon des médias américains
    information fournie par AFP 28.10.2026 02:51 

    Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis après sa défaite à la présidentielle, ont rapporté mardi des médias américains, tandis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il lui accorderait un visa. Le fils de l'ex-président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,48 +1,12%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,1121 -0,08%
Or
4 041,96 -0,54%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank