Deezer affiche un deuxième trimestre consécutif de croissance de son chiffre d’affaires et relève ses objectifs annuels 2026

Paris, 27 octobre 2026, 17h45 CET - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d'expériences musicales, a publié son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre 2026 (période close le 30 septembre 2026). Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, commente : « Nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre consécutif, portée par la poursuite du développement de notre activité Direct. Nous continuons à bâtir des liens durables entre les artistes et leurs fans, en donnant aux utilisateurs toujours plus de raisons de choisir Deezer et de nous rester fidèles. Avec Deezer for Business, nous mettons notre technologie au service de partenaires tels que la SACEM, la plus grande société d’auteurs en Europe, et Winamp, dont le lecteur de musique pour ordinateur est utilisé par plus de 40 millions de personnes dans le monde. Nous sommes convaincus que le partage de nos technologies et de nos expertises uniques, notamment notre technologie de détection des contenus générés par l’IA, récemment saluée par Billboard et TIME, contribuera à bâtir un écosystème musical plus juste et plus diversifié. Les progrès opérationnels constants, couplés à la rigueur d’exécution, nous permettent de relever nos objectifs de chiffre d’affaires annuel et de rentabilité, avec un EBITDA ajusté désormais attendu supérieur à 10 M€ en 2026.